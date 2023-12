Cinema | le uscite del weekend 22-24 dicembre | approda “Aquaman 2”

Fioccano novità al Cinema nel weekend del 2 e 3 dicembre , tra cui si segnala Diabolik – Chi sei? dei Manetti Bros., ma non solo. Il terzo capitolo ... (velvetmag)

Ecco 5 film da vedere (e da evitare) questo weekend : le nuove uscite al cinema e in streaming

Le recensioni dei film in uscita la quarta settimana di novembre al cinema e in streaming. Dal fantasy "Elf Me" con Lillo al "Napoleon" di Ridley ... (ilgiornale)