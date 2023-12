Cina | Yiwu | aumentano commercio internazionale | trasporti via treno per Europa

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Hangzhou, 21 dic – (Xinhua) – Il numero di container per l’importazione e l’esportazione consegnati dai treni merci che collegano l’, un piccolo hub di produzione di piccoli prodotti nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, ha superato i 188.000 container di unita’ da venti piedi (TEU), secondo i dati della dogana locale. Il numero ha superato il 2022 in termini di volume, fornendo piu’ prodotti di alto valore come pannelli solari fotovoltaici, veicoli completi, pezzi di ricambio per automobili e dispositivi elettronici. Anche le fonti del trasporto merci per il servizio ferroviario della linea per merci di Yixin’ou (-Xinjiang-) stanno diventando piu’ diversificate e la copertura si e’ estesa daallo Zhejiang e ad altre regioni circostanti, ...