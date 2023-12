Cina | servizio di volo diretto collega Zhengzhou e Lussemburgo

(Di giovedì 21 dicembre 2023), 21 dic – (Xinhua) – Oggi pomeriggio e’ decollato undalla citta’ di, nella provincia centrale cinese dello Henan, alla volta del, inaugurando cosi’ la prima rotta aerea diretta per passeggeri tra. Nella fase iniziale, la rotta aerea operera’ undi andata e ritorno a settimana. I voli di andata partiranno daalle 14:50 (ora di Pechino) il giovedi’, con arrivo inalle 19:00 (ora locale). I voli di ritorno partiranno dalalle 15.00 (ora locale) del venerdi’, per raggiungerealle 8.10 (ora di Pechino) del sabato. Il primoha trasportato 146 ...

Pechino, 27 nov – (Xinhua) – La Cina guidera’ la costruzione di strutture di servizio integrate nello spazio pubblico delle aree residenziali in ... (romadailynews)

Avevano chiesto informazioni su vaccino Covid e solo per questo vennero denunciati come Interruzione di pubblico servizio . Il tribunale di Chieti ... (ilgiornaleditalia)

Pechino, 28 nov – (Xinhua) – La Cina valutera’ a fondo e perfezionera’ le infrastrutture di servizio nelle comunita’ urbane per soddisfare i bisogni ... (romadailynews)

Cina: Yiwu, aumentano commercio internazionale, trasporti via treno per Europa

Anche le fonti del trasporto merci per ilferroviario della linea per merci di Yixin'ou (Yiwu - Xinjiang - Europa) stanno diventando più diversificate e la copertura si è estesa da Yiwu allo ...

La Cina si prepara per le guerre stellari

La Repubblica Popolare si addestra con un nuovo simulatore di scenari bellici attorno alla Terra, in linea con il piano di trasformazione in potenza spaziale. Piano che non può prescindere dal dominio ...

Cena di Natale con rincari record da vongole a crostacei

