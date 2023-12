Cina | in corso manutenzione sito commemorativo di antico poeta Du Fu

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Chengdu, 21 dic – (Xinhua) – Un museo nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, dedicato all’cinese Du Fu, ha recentemente iniziato i lavori die conservazione del “cottage col tetto di paglia”, una replica dell’antica residenza del. Descritto come il “saggio della poesia” e il “-storico”, Du Fu e’ stato unrealista vissuto durante la dinastia Tang (618-907) ed e’ spesso considerato uno dei piu’ grandi poeti della storia cinese. I suoi ultimi anni di vita si svolsero in un periodo di disordini quasi costanti. Chengdu, capoluogo dell’odierno Sichuan, gli regalo’ uno dei periodi piu’ tranquilli della sua vita dopo essere sfuggito alle guerre, e qui scrisse oltre 200 poesie e costrui’ un cottage col tetto di paglia. Il cottage e ...

Pechino, 19 dic – (Xinhua) – Il governo cinese sta intensifica ndo i soccorsi per i disastri nelle province nord-occidentali cinesi del Gansu e del ... (romadailynews)

Pechino, 19 dic – (Xinhua) – Il governo cinese sta intensifica ndo i soccorsi per i disastri nelle province nord-occidentali cinesi ... (romadailynews)

Linxia, 19 dic – (Xinhua) – Un soccorritore trasporta materiali di soc corso in un sito di trasferimento temporaneo nel villaggio di ... (romadailynews)

3 novità dalla Cina che interessano l'economia mondiale

...dettagli interessanti sia sulla sua crisi economica che sui rischi che il mondo corre nella competizione incon Pechino. leggi anche Investimenti e diplomazia: il testa a testa Usa -si ...

Cina: Henan, archeologi trovano rara bottiglia di 7.000 anni fa

Zhengzhou, 21 dic - (Xinhua) - Un raro tipo di bottiglia risalente a oltre 7.000 anni fa e' stato rinvenuto nel sito di Peiligang, nella citta' di ...

3 novità dalla Cina che interessano l’economia mondiale

Dalla Cina giungono 3 notizie interessanti non solo per capire a che punto è arrivata la crisi del dragone, ma anche per avere un quadro più ampio delle sfide economiche globali.