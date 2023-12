Cina | Henan | archeologi trovano rara bottiglia di 7 000 anni fa

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Zhengzhou, 21 dic – (Xinhua) – Un raro tipo dirisalente a oltre 7.000fa e’ stato rinvenuto nel sito di Peiligang, nella citta’ di Xinzheng, nella provincia centrale cinese dello, fornendo agliil piu’ antico manufatto di questo tipo in. Le bottiglie dalla forma insolita, con una bocca piccola e il fondo appuntito, sono tra i manufatti rappresentativi della cultura Yangshao e sono state rinvenute in case, pozzi di cenere e luoghi di sepoltura. Esistono diverse ipotesi sulla loro funzione, tra cui quella di recipienti per la raccolta dell’acqua, di contenitori per la produzione di birra o di oggetti per la sepoltura. Secondo Li Yongqiang, ricercatore associato presso l’Istituto dia dell’Accademia cinese delle scienze sociali, una ...