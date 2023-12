Ciclocross | ad Anversa il primo duello stagionale tra Van Aert e Van der Poel in Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Si avvicina il Natale e di conseguenza ladeldientra sempre più nella fase saliente. Dopo un inizio nel quale i grandi big di questa disciplina non sono stati protagonisti, adesso arriveranno gli assi: iltra Wout Vane Mathieu Van derarriverà in quel di. Non si tratterà delscontro diretto fra i due, poiché un antipasto potremo averlo già venerdì con il Zilvermeercross a Mol, laddove si sono spartiti le vittorie dalla prima edizione del 2014/15 eccetto un successo dell’olandese Corné Van Kessel nel 2018/19. Van dercon questo fine settimana comincerà una serie di impegni piuttosto fitti che lo vedranno ancora all’opera a Gavere e a Hulst in ...