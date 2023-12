Ciao Darwin 22 dicembre | ex volto del Gf vip fra i protagonisti

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Spoiler, ultima puntata del 222023: exdel GF VIP 7 capitanerà una delle due squadre dello show di Paolo Bonolis! ANTICIPAZIONI: OSPITI EDEL 222023- Manca sempre meno alla nuova puntata di, l’ultima di quest’edizione brillantemente condotta da Paolo Bonolis, affiancato dal suo socio e amico, Luca Laurenti. Andiamo a scoprire insieme tutti gli ospiti e i ...

Antonella Clerici - The Voice Kids 2 Nella serata di ieri, Venerdì 15 dicembre 2023, su Rai1 la semifinale di The Voice Kids 2 – dalle alle – ha ... (davidemaggio)

Antonella Clerici - The Voice Kids 2 Nella serata di ieri, Venerdì 15 dicembre 2023, su Rai1 la semifinale di The Voice Kids 2 – dalle 21:41 alle ... (davidemaggio)

Stefano e Pamela a Ciao Darwin 9

Ragusa - Andrà in onda venerdì 22 dicembre alle 21,30 su Canale 5 la puntata di9 cui partecipano Stefano Manuele di Floridia e Pamela Varsellona di Ragusa. - -

Paolo Bonolis costretto a cambiare tutto per Barbara D’Urso: trasmissione modificata per lei

Gaffe in diretta a Ciao Darwin: ecco cosa è successo durante l'ultima puntata dello show a causa di Barbara D'Urso.

Nuova programmazione Mediaset 2024: Viola come il mare 2 con Can Yaman slitta in primavera

La nuova programmazione Mediaset per il 2024 prevede la messa in onda della fiction Viola come il mare 2 con Can Yaman, la cui messa in onda però slitta alla stagione primaverile di Canale 5.