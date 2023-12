Chiara Ferragni | scoperta choc sul video delle scuse | da chi ha “copiato”

Leggi su tvzap

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Personaggi tv.suldi: da chi lo haè sparita dai radar dopo l’ormai arcinotoin cui la si vedeva con un maglione grigio e un filo di trucco. Nel filmato l’influencer si scusava per l’«errore di comunicazione» nella vicenda dei pandori Balocco. I riflettori però non si sono spenti su di lei (e nemmeno sul marito Fedez, che subito si era affrettato a difenderla dagli attacchi della premier Giorgia Meloni): non pochi giornali stanno rilanciando un’incredibile retroscena su quelle immagini. Ildidellanon sarebbe originale. ...