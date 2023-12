Chiara Ferragni | Safilo si defila dall’influencer | “Violazione di impegni contrattuali”

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 21 dicembre 2023) (Adnkronos) – Nuova tegola per. Dopo la multa dell'Antitrust e la bufera seguita al caso del pandoro Balocco oggi, 21 dicembre, per l'influencer arriva anche lo stop all'accordo commerciale di. Ad annunciarlo è stato lo stesso gruppo:Group comunica l’interruzione dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione