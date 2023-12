Chiara Ferragni | quanto guadagna al mese | svelate le cifre

Leggi su tvzap

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Personaggi tv. . In questi giorni i riflettori sono puntati su, la quale sembrerebbe aver commesso un grosso scivolone in termini di beneficenza. Il caso del “pandoro della Ferragnai” ha fatto il giro del web e ora ad esse sembra essersi aggiunto anche il caso delle uova di Pasqua. Nonostante la nota influencer abbia chiesto scusa sui social, gli haters continuano ad accanirsi contro di lei. In queste ore in molti, visto il successo di, si sono chiestiguadagni al: lesono da capogiro.Leggi anche:, interviene Mughini sul caso Pandoro e spiazza tutti Leggi anche:, scoperta choc sul video delle scuse: da chi ha “copiato” Leggi anche: ...