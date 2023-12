Chiara Ferragni | quanto costa la tuta delle ‘scuse’ e chi la vende

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Mentre continua ad aumentare il numero dei follower che abbandonano la 'nave' Instagram dell'imprenditrice digitale dopo lo scandalo pandoro, il suo look del video viralescuse è andato sold out. L'articolo proviene da DireDonna.

Chiara Ferragni e Fedez , dopo il caso pandoro Balocco i Ferragnez cambiano i piani delle vacanze di Natale . Sarebbero dovuti andare in qualche ... (leggo)

Non vanno giù gli auguri di Buon Natale dalle sorelle Ferragni . Mentre Chiara è ancora trincerata nel suo silenzio, Valentina e Francesca augurano ... ()

Anche Alessandro Gassmann si è scagliato controdopo il caso pandoro che ha praticamente rovinato l'immagine pubblica dell'influencer. "La beneficenza non andrebbe dichiarata né pubblicizzata, altrimenti si potrebbe pensare che si è ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daChiara Nasti ha ricevuto nuove critiche per una foto pubblicata sui social dove si vedeva una borsa, lei non ha esitato a replicare.Fedez rimuove la foto profilo con Chiara Ferragni, poi fa un passo indietro: il Natale a casa dei Ferragnez diventa sempre più misterioso.