Chiara Ferragni | il silenzio social e il fantasma della fuga dei brand

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Dopo il video di spiegazioni e scuse legato al caso dei pandori Balocco, sul profilo dell’imprenditrice digitale si è fermato tutto: niente post né story, come sull’account del marito Fedez. Ma la discussione pubblica sul tema sembra tutt’altro che spenta e un marchio di occhiali annuncia l'interruzione del contratto di licenza

L’inchiesta sul conteggio dei follower di Chiara Ferragni in seguito allo scandalo del pandoro Balocco e alla successiva multa dell’Antitrust ... (pettegolezzicelebrita)

Qual è la situazione attuale di Chiara Ferragni in seguito agli sviluppi relativi al caso del Pandoro Balocco? Emergono segnalazioni di un periodo ... (blogtivvu)

La procura di Milano ha preso in esame la denuncia del Codacons riguardante il pandoro Balocco, legato a Chiara Ferragni , apre ndo un fascicolo nel ... (ilfogliettone)

Nel filmato pubblicato sui social dopo la multa dell'Agcm ricevuta per la vicenda Balocco , l'influencer, visibilmente emozionata, ha ammesso di aver ... (247.libero)

La procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla vicenda che riguarda i pandori di Chiara Ferragni ma non solo. Scavando nelle altre operazioni di ... (ildifforme)

Ambrogino d'oro a Ferragni: scatta la raccolta firme: "Decide il Consiglio"

'Nei prossimi giorni lanceremo la raccolta firme per chiedere la revoca dell'Ambrogino d'oro ache ha usato la beneficenza per ottenere più followers e profitti'. Lo annuncia in una nota Simone Orlandi, coordinatore di Fratelli d'Italia a Milano città. 'Una raccolta firme - ...

Analisi. Chiara Ferragni non ha saputo far bene il bene

- - >- Ansa . Raccontano chesia distrutta e non esca di casa da giorni. Anche a voler essere cinici e disillusi, incapaci cioè di credere all'autenticità di ogni racconto ...

Chiara Ferragni, la tuta grigia indossata nel video di scuse per il caso pandoro è sold out

Mentre su Instagram il video in cui Chiara Ferragni chiede pubblicamente scusa per il "caso pandoro" ha ottenuto 1,4 milioni di "mi piace", la tuta grigia indossata dall'influncer è andata a ruba e ...

Pandorogate, sul caso Ferragni-Balocco accende un faro anche la Procura di Cuneo

Il fascicolo al momento sarebbe senza ipotesi di reato né indagati. Nei giorni scorsi Codacons e Assourt hanno depositato esposti in oltre cento procure di tutta Italia. Comprese quelle piemontesi ...