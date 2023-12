Chiara Ferragni | il retroscena | “E’ distrutta | non esce di casa da giorni” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Qual è la situazione attuale diin seguito agli sviluppi relativi al caso del Pandoro Balocco? Emergono segnalazioni di un periodo particolarmente difficile per la nota influencer che, secondo una giornalista, non uscirebbe di, il: “E’, nondida” La controversia legata al pandoro Balocco... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.