Chiara Ferragni e Riccardo Pozzoli quanto sono stati insieme e perché si sono lasciati?

Chiara Ferragni ha l’atteggiamento dimesso, indossa un maglione grigio, ha i capelli raccolti a coda di cavallo e la voce spezzata. Proprio come ... (ilfattoquotidiano)

Pubblicato il 21 Dicembre, 2023 Nonostante le scuse di Chiara Ferragni per il “pandoro-gate”, l’opinione pubblica è stata impietosa con ... (dayitalianews)

Ferragni - l'esperta rivela : «Chiara è distrutta - non esce di casa da giorni»

«Chiara Ferragni è distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare ... (leggo)