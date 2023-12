Chiara Ferragni e il silenzio stampa sui social | persi 90mila follower su Instagram

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla vicenda che riguarda i pandori dima non solo. Scavando nelle altre operazioni di beneficenza messe in piedi dall’influencer sono nati i sospetti sulle sue uova di cioccolato Dolci Preziosi, andate a ruba sul mercato due anni fa. Questa trovata pasquale le avrebbe fruttato molto più L'articolo proviene da Il Difforme.

Il web non perdona mai, soprattutto le gaffe. E questa volta “vittima” ne è stata Chiara Ferragni , in particolare il suo pandoro e tutte le polemiche ... (ilfaroonline)

Chiara Ferragni , il caso dei Pandori Balocco non si sgonfia: nella puntata di ieri di Fuori dal coro, programma in onda su Rete 4, Mario Giordano ci ... (caffeinamagazine)

Chiara Ferragni, il siluro di Mourinho: "Beneficenza con bocca chiusa"

Ieri è arrivata anche la stoccata di José Mourinho a. L'allenatore della Roma, in visita ai piccoli pazienti della clinica Mater Dei, ha parlato, microfono alla mano, ai presenti lanciando una stilettata all'influencer (senza mai ...

La tuta di Chiara Ferragni indossata nel video è andata sold out. Cosa abbiamo fatto di male

No, non la beviamo. La tuta grigia, quella tuta grigia, quella indossata da Chiara Ferragni nel famoso video delle scuse sul caso Balocco (tra l’altro, forse, copiato), è andata sold out. Non c’è più.

Lo staff di Chiara Ferragni ha avviato le pratiche per la donazione da un milione di euro all’ospedale

Secondo il CorSera, il team di Chiara Ferragni ha contattato il dipartimento contabile dell’Ospedale Infantile Regina Margherita per ...