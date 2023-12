Chiara Ferragni-Balocco | c' è un' indagine sul caso

Non c’è pace in Casa Ferragnez. Continuano a spuntare pezzi di una vicenda a puntate che sta appassionando la stampa. Ma vediamo di andare con ... (metropolitanmagazine)

“Grigio colore del pentimento” - nel dubbio la tuta sfoggiata da Chiara Ferragni va sold out

Chiara Ferragni riesce a far fare sold out a un capo pure se non lo promuove direttamente. È il caso del maglione grigio (che maglione proprio non ... (biccy)