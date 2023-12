Chiara Ferragni | arriva la difesa di Donatella Versace | “Ha sempre fatto beneficenza”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La vicenda legata alladel pandoro diin collaborazione con Balocco haparlare un po’ tutti. È stata l’occasione perfetta per chi critica dal’imprenditrice digitale per gettarle fango ed ecco che orala replica di chi ha deciso invece di difenderla. In particolare è stataa metterci la faccia e ad allontanare le critiche verso la sua cara amica. La stilista ha parlato delle numerose beneficenze fatte dai Ferragnez nonché ha criticato Selvaggia Lucarelli.: le parole diDagrande amica di, a tal punto di vestirla in ...