Chi era Nunza Maiorano | uccisa dal marito a Cava de’ Tirreni con 46 coltellate

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Nunziaaveva 41 anni quando è statadal, Salvatore Siani, il 23 gennaio del 2018 con 46. Nata adei, in provincia di Salerno, casalinga, Nunzia si lega a Salvatore, barbiere di otto anni più grande, in giovane età. Desiderosa di avere una grande famiglia si sposa e con Siani ha tre figli. Una vita apparentemente serena, la loro, ma in realtà segnata da liti furibonde e riappacificazioni che duravano pochissimo. La donna, di cui si parla anche ad Amore Criminale, infatti rimprovera al compagno di essere poco presente e di non contribuire al ménage familiare. Per tutta risposta, Nunzia ottiene spesso botte e violenze, alle quali inizialmente non reagisce. Poi, dopo 15 anni di sofferenze, nonostante i tentativi fatti per recuperare la ...