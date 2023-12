Chi è il nuovo nemico della sinistra Porro affossa l' ipocrisia dem

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Chi è il: si chiama Elon Musk. Ne parla Nicolanel suo editoriale all'iniziopuntata di "Stasera Italia" in onda il 21 dicembre su Rete4.punta il dito contro le argomentazioni. A dir poco ridicole. Bentornati a #StaseraItalia! Cattivissimo Musk,Cominciamo la puntata con l'editoriale di NicolaSiamo in diretta su Rete4 e Mediaset Infinity pic.twitter.com/yUYHS8Ye0N — Stasera Italia (@StaseraItalia) December 21, 2023 "Un fantasma si aggira per l'Europa, il fantasma di Elon Musk - dichiara Nicola- Un fantasma ...