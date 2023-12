Chi è Herlinde Deutsch Gruber | la mamma di Lilli | “Era moderna”

Leggi su cultweb

(Di giovedì 21 dicembre 2023), ladella giornalista, è morta a 96 anni a Egna, in provincia di Bolzano. Nata a Brunico nel 1927, la donna ha sempre avuto con la figlia un rapporto particolarmente stretto, nonostante l’inevitabile distanza degli ultimi anni. Era stata sposata con Alfred, un imprenditore edile originario di Cortaccia, anche lui un uomo molto moderno, per i suoi tempi, come. LadiMa che tipo di persona era? A descriverla è stata propriodurante un’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In. “Mia madre è sempre stata molto aperta. Da ...