Che conseguenze può avere la sentenza sulla Superlega

(Di giovedì 21 dicembre 2023) «Oggi è un gran giorno per la storia del calcio», ha dichiarato trionfante Florentino Perez, «oggi abbiamo vinto, oggi la libertà ha vinto». Il presidente del Real Madrid ci ha messo davvero poco a commentare ladella Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul caso che riguarda il progetto, di cui lui è rimasto forse l’ultimo sostenitore con un peso politico rilevante in tutto il calcio europeo. Oggi sembra passata una vita da quando proprio Florentino Perez, insieme ad Andrea Agnelli, cercavano di abbattere la piramide calcistica europea proponendo un torneo chiuso tra i migliori club del continente. La politica e il diritto, d’altra parte, hanno tempi molto differenti. Se, come credo ricorderete, il sostegno politico alladentro il calcio europeo era crollato già nei giorni successivi alla sua ...