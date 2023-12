Charles Leclerc | il sogno del monegasco “impegna” anche Ferrari

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Una dichiarazione forte e chiara d’amore che, certamente, la sposa motoristica di. Ilha rivelato, una volta di più, come il suonel cassetto sia quello di vincere il Mondiale di Formula 1 alla guida della. Non è la prima volta che il pilota si lancia in una vera e propria promessa d’eternità nei confronti del team di Maranello. Parole al miele che dovranno essere ascoltate e supportate dalla scuderia in rosso che dovrà sviluppare al meglio la vettura del prossimo anno per permettere al numero sedici di competere significativamente per il titolo contro una Red Bull che appare, almeno per adesso, forte e forse irraggiungibile. Le parole didi: “Il mio desiderio ...