Cesari | «Rigore Inter? Episodio simile a quello di Bani in Genoa-Juventus»

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Graziano, dagli studi di Mediaset, analizza gli episodi arbitrali di-Bologna, sfida vinta dai rossoblù. L’ex arbitro paragona l’delassegnato all’ad un altro accaduto, pochi giorni fa, alla– Queste le parole di: «La Penna salvato dal Var. C’è unche diventa importantissimo, mi riferisco al calcio diper l’al 61?. Nell’angolo lui non è posizionato bene e fa proseguire bene, nel momento in cui Corazza allarga il braccio e colpisce il pallone. Poi dopo due minuti viene richiamato da Serra al VAR. Non voglio essere polemico, ma a distanza di 5 giorni abbiamo detto che l’vento del VAR è soggettivo ...

Su Marcus Thuram c’era un rigore netto durante il primo tempo. Anche Graziano Cesari conferma la bocciatura ad Abisso in diretta per Pressing. ... (inter-news)

Cesari ha giudicato la direzione di gara di Makkelie in Inter-Benfica, match finito 1-0 per i nerazzurri. Neres protagonista di alcuni ... (inter-news)

Graziano Cesari , ex arbitro di Serie A, ha giudicato la prestazione di Maresca in Lazio-Inter. Su Pressing questo è il suo pensiero sul tocco di ... (inter-news)

Caos Var, Zazzaroni: 'Il calcio attuale è criptico, per pochi eletti: ha bisogno di essere sempre spiegato a posteriori'

... gli ex arbitri Grazianoe Mauro Bergonzi, e per entrambi il tocco di mani di Bani in Genoa - Juve era da punire col. Lunedì sera Rocchi ci ha invece spiegato che non lo era e che era ...

Zazzaroni: "VAR, in 7 anni meno errori, ma polemiche invariate"

Sulle pagine del "Corriere dello Sport", Ivan Zazzaroni commenta l'operato di arbitri e VAR, arrivato al settimo anno di utilizzo in Serie A: "Cos’è cambiato ...

Arbitri, così non Var: il team Rocchi è in difficoltà

Il tecno-aiuto non è stato ancora digerito da molti direttori di gara: diminuito il numero degli errori, ma è aumentata la confusione ...