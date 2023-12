Cesari assurdo | «Rigore Inter? Episodio simile a quello di Bani in Genoa-Juventus»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Graziano, dagli studi di Mediaset, analizza gli episodi arbitrali di-Bologna, sfida vinta dai rossoblù. L’ex arbitro paragona l’delassegnato all’ad un altro accaduto, pochi giorni fa, alla– Queste le parole di: «La Penna salvato dal Var. C’è unche diventa importantissimo, mi riferisco al calcio diper l’al 61?. Nell’angolo lui non è posizionato bene e fa proseguire bene, nel momento in cui Corazza allarga il braccio e colpisce il pallone. Poi dopo due minuti viene richiamato da Serra al VAR. Non voglio essere polemico, ma a distanza di 5 giorni abbiamo detto che l’vento del VAR è soggettivo ...