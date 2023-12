Ceferin | Sono triste | la Superlega è una competizione chiusa e fuori dal sistema  

Leggi su agi

(Di giovedì 21 dicembre 2023) AGI - "Mi sentonel dover parlare della decisione di oggi ma la vediamo come una possibilità per migliorare. Un aspetto chiave però è che il calcio rimane unito, proteggeremo il nostro mondo da qualsiasi progetto che voglia danneggiarlo". Aleksander, presidente Uefa, sembra tutt'altro che preoccupato dalla sentenza della Corte di Giustizia europea che di fatto ha dato il via libera allariconoscendo che la Fifa e la stessa Uefa stanno abusando di una posizione dominante. Per"lanon ha avuto il semaforo verde per il progetto che era stato proposto nel 2021" e la sentenza odierna di fatto si limita a dire che "Fifa e Uefa non posdare una preautorizzazione a nuovi progetti. Ma noi abbiamo sempre detto che puoi essere parte del ...