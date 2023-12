C' è una proposta di legge per rendere il presepe obbligatorio nelle scuole

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Inoltre, la norma va contro la sentenza numero 203 della Corte costituzionale, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 19 aprile 1989, in cui viene stabilito che in Italia "il principio di laicità è ...

di Franco Fronzoni Tutti sanno che la giustizia italiana non funziona, causa troppe leggi, troppe norme Ue, troppi gradi di giudizio anche per ... (ildenaro)

Come scrive Leggo , attraverso l'anonimato, un utente ha scelto di raccontare un'insolita storia che lo vede protagonista, spiegando come è riuscito ... (247.libero)

La Superlega ha un progetto per tornare: ecco come funziona

Come si evince sul suo sito ufficiale , la sentenza ha dato vigore ad A22 , la società titolare dell'iniziativa , che sarebbe già pronta per esseree tornare conformula diversa rispetto ...

Milan, prima proposta a Maignan per il rinnovo: cifre, dettagli e un pericolo da evitare

Da qualche settimana la dirigenza si è attivata per impostare una trattativa per il rinnovo del contratto del portiere francese in scadenza nel 2026. Ascolta "Milan, prima proposta a Maignan per il ...

Regione affida a Trenitalia gestione dei servizi sulla Fcu

La Giunta regionale dell'Umbria, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Trasporti ... complessivo dei suoi collegamenti su ferro e l'atto approvato oggi ne è una ulteriore tappa" ha ...