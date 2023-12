CdS – viaggio nella crisi tra retroscena e strategie

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 dicembre 2023) 2023-12-21 10:10:57 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: Mi ca semplice trovare gli argomenti giusti dopo una nottata del genere, con gli occhi sgranati e l’incapacità di capire: si sentono ancora le manate sulle guance, e sono state quattro, che il Frosinone ha rifilato nell’ultima mezz’ora d’una partita perfida; e i fischi rimbombano, un’eco dolente che fa male e un po’ fa traballare. La Coppa Italia è volata via, sarebbe stato un traguardo – doveva esserlo – mentre adesso, avendo visto lo scudetto sfilare nelle tenebre di quattro mesi da horror, non resta che concentrarsi sul quarto posto, su Riyad e sulla Champions League. È un’alba strana, ha un retrogusto amarissimo, però bisogna uscire dagli equivoci e Aurelio De Laurentiis,cappa di Castel Volturno, cerca di fissare un punto all’orizzonte, per orientarsi: è un giorno – ...