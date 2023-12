Caterina Caselli inciampa nell’albero di Natale in Galleria del Corso a Milano e si frattura l’omero | “State attenti | succede a tanti”

(Di giovedì 21 dicembre 2023)condelperta nei tubi che nascondono i fili elettrici che servono a illuminare l’albero diindel, a. A raccontare la disavventura è stata la stessain un video postato sul proprio profilo. “Ieri – ha raccontato la cantante e produttrice discografica – sono passata indele sulla destra ci sono dei tubi per illuminare l’albero che sono coperti da una specie di montagnetta scura, nera. C’è anche una striscia quasi invisibile gialla. Sonota guardando l’albero, sono caduta e mi sono rotta”. L'articolo proviene da Il ...

Caterina Caselli è inciampa ta all’interno della Galleria del Corso a Milano . La celebre cantante, nota al pubblico italiano come Casco d’oro, è ... (dilei)

Caterina Caselli è inciampa ta all’interno della Galleria del Corso a Milano . La celebre cantante, nota al pubblico italiano come Casco d’oro, è ... (dilei)

L'imprevisto, poi il dolore. Piccolo infortunio per Caterina Caselli . La cantante, infatti, mentre passeggiava in Galleria a Milano , è inciampata ... ()

Cade per strada a Milano, omero fratturato per Caterina Caselli

Natale con frattura dell'omero per, inciampata nei tubi che nascondono i fili elettrici che servono a illuminare l'albero di Natale in Galleria del Corso, a Milano.

Caterina Caselli inciampa nei cavi dell'albero di Natale a Milano e si rompe l'omero: 'Attenti, è pericoloso'

Un incidente in Galleria del Corso a Milano per la cantanteche ha pubblicato un video di denuncia su Instagram, a letto con il braccio destro immobilizzato. 'Sono inciampata guardando l'albero in galleria del Corso e nella caduta mi sono ...

Caterina Caselli cade per strada a Milano, omero fratturato

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...

Caterina Caselli, caduta a Milano: «Sono inciampata sui cavi dell'albero di Natale e mi sono rotta l'omero»

Natale con frattura dell'omero per Caterina Caselli, 77 anni, inciampata nei tubi che nascondono i fili elettrici che servono a illuminare l'albero di Natale in Galleria del Corso, a Milano. A ...