Catastrofe a Gaza | verso un Natale di guerra senza tregua

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Asi continua a morire sotto le bombe anche a pochi giorni dal. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà nuovamente il 21 dicembre per votare la risoluzione che gli Emirati Arabi Uniti hanno presentato per chiedere un cessate il fuoco immediato tra Israele e Hamas nella Striscia. C’era stato un rinvio con l’obiettivo di evitare un nuovo veto da parte degli Stati Uniti, che hanno messo in discussione la dicitura “sospensione delle ostilità”. Continuano intanto i combattimenti: almeno 24 palestinesi sono morti nella notte fra il 20 e il 21 dicembre a causa dei bombardamenti dell’esercito israeliano contro la città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di. Lì sono morte almeno 55 persone nelle ultime 24 ore. Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, le forze di difesa israeliane (Idf) hanno attaccato ...