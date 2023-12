(Di giovedì 21 dicembre 2023) commenta Leonardo Apache Lae il suo amico dj Tommaso Gilardoni coinvolti in una nuova indagine: la 22enne che li accusa di stupro ha presentato stavolta denuncia per '' a causa di ...

La legge Ue sulle materie critiche e la lobby delle armi

Anche in questoil metallo è usato per applicazioni civili, ma come sottolinea il dossier "...uno dei principali sostenitori degli investimenti in difesa negli ultimi anni e dall'invasione...

I vantaggi dell'autarchia: come ha fatto Putin in guerra a rafforzare l'élite del business: ecco chi gli è rimasto fedele

È chiaro però che nel lungo termine l'economianon ci guadagna, perché queste aziende gestite ... Unesemplare di come funzionano queste vendite è quello di Mondi, un'azienda cartaria austro -...

Caso La Russa jr: si indaga anche per revenge porn

Ci sarebbero quattro filmanti trovati sui cellulari di alcuni giovani coinvolti. La denuncia per il momento è a carico di ignoti ...

Caso La Russa jr, aperta inchiesta anche per revenge porn

Leonardo Apache La Russa e il suo amico dj Tommaso Gilardoni coinvolti in una nuova indagine: la 22enne che li accusa di stupro ha presentato stavolta denuncia per "revenge porn" a causa di alcuni ...