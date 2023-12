Caso Ferragni | procura acquisisce multa Antitrust | contratti e mail

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Ladi Milano è pronta a far luce sulla vicenda che coinvolge l'influencer Chiarae il gruppo Balocco e farlo con velocità e senza clamore vista anche la disponibilità della difesa dell'imprenditrice digitale, rappresentata dall'avvocato Marcello Bana che si è presentato al quarto piano del Palazzo di giustizia per incontrare l'aggiunto Eugenio Fusco, titolare del fascicolo, a fornire tutta la documentazione sulla vicenda. Dallaarriva il 'mandato' al Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza a prendere copia, a strettissimo giro, dellainflitta dall'alla società di Chiarae alla Balocco per pratica commerciale scorretta riguardo alla vendita del Pandoro rosa commercializzato nelle ...