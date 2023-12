Caso Ferragni-Balocco | la procura di Milano apre un fascicolo La Guardia di finanza acquisirà le carte all' Antitrust

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf di, su delega della, è già al lavoro sull'indagine con al centro ilche ha coinvolto Chiarae l’aziendaper la pubblicità del pandoro. Nei prossimi giorni, da quanto si apprende, le Fiamme Gialle si recheranno negli uffici dellaper raccogliere i documenti necessari per accertare eventuali irregolarità....

L’Antitrust ha sanzionato l’influencer Chiara Ferragni e la casa dolciaria Balocco per la campagna promozionale di Natale 2022 del Pink Christmas, ... (zon)

Sul caso Chiara Ferragni in questi giorni si sono espressi proprio tutti ed a dire la sua ci ha pensato anche un ex concorrente dell’ultimo Grande ... (blogtivvu)

Chiara Ferragni ha “ copia to” il suo video di scuse dopo l’esplosione del Caso Balocco ? Questo è l’interrogativo sollevato da Dagospia proprio in ... (blogtivvu)

Selvaggia Lucarelli ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera delle operazioni di marketing di Chiarae in particolare delBalocco. E ha detto a Renato Franco che il meccanismo della coppia "fa parte del loro insieme di privilegi. Se non hai soldi la reputazione te la devi guadagnare. Se ...

Ferragni, Lucarelli, Meloni: la vita non è un reality show, le tifoserie non servono a niente

