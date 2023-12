Caso Ferragni-Balocco | la Guardia di Finanza acquisirà le carte dell' Antitrust

Leggi su panorama

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il Nucleo di Polizia Economico Finanziariaa Gdf di Milano, su delegaa Procura, è già al lavoro sull'indagine con al centro ilche ha coinvolto Chiarae l'aziendaper la pubblicità del pandoro. Nei prossimi giorni, da quanto si apprende, le Fiamme Gialle si recheranno negli ufficiper raccogliere i documenti necessari per accertare eventuali irregolarità. L'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco, è al momento senza indagati e senza titolo di reato, ed è stata aperta dopo il deposito di un esposto da parte del Codacons e di Assourt. Gli accertamenti al momento, riguarderanno i contenuti'esposto per truffa nei confronti "di una pluralità di individui", ossia i consumatori, come ...