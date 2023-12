Carlos Sainz | nuova monoposto per lo spagnolo | le ultimissime dal mondo della Formula 1

Futuro in Ferrari ? La domanda è d’attualità relativamente alla prosecuzione dell’avventura a Maranello dello spagnolo Carlos Sainz . La trattativa ... (oasport)

F1 - Carlos Sainz ha provato al simulatore la nuova Ferrari : quali pensieri affollano la mente dello spagnolo?

L’obiettivo è uno soltanto in casa Ferrari: tornare competitivi. Neanche vincere, ma combattere in modo sistematico e perentorio per cercare di ... (metropolitanmagazine)