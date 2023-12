Carlos Augusto si conferma arma doppiamente preziosa in Inter-Bologna

(Di giovedì 21 dicembre 2023)è uno dei più positivi di(1-2 DTS), ottavo di finale di Coppa Italia. Il laterale brasiliano non solo firma il suo primo gol in nerazzurro, ma offre un’altra prova di grande impatto. PROVA MAIUSCOLA –è una delle note più positive che emergono dall’amarodi ieri sera. Non solo perché trovando il primo – meritatissimo – gol daista siil dodicesimo titolare di Simone Inzaghi. Ma anche perché il laterale brasiliano è uno dei più proattivi tra i nerazzurri (qui la sua pagella). Una spina costantemente presente nel fianco destra della difesa emiliana, e sempre al centro del gioco. PERICOLO COSTANTE – Come si evince dal report ufficiale della Lega ...

MILANO - Inter e Bologna , forse le due formazioni più in forma del momento, si affrontano a San Siro negli ottavi di finale di Coppa Italia. In ... (247.libero)

Carlos Augusto dopo Inter-Bologna terminata 1-2 in Coppa Italia, su Sky Sport è andato oltre il gol realizzato, dicendosi scontento per la sconfitta ... (inter-news)

Nella prima frazione, dopo pochi minuti l'Inter riesce a fare quello che non era riuscita a fare in precedenza e, sull'angolo calciato da Dimarco, insacca di testa con la difesa del ...Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2023, fino ad oggi, in ordine inverso. Per consultare l'archivio delle.(Lapresse) Un'altra vittima illustre in Coppa Italia. Dopo il Napoli, travolto 4-0 dal Frosinone, anche l'Inter fuori agli ottavi di ...