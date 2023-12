Carlo Calenda operato al cuore | “Natale tristissimo”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Durante un intervento a Rtl 102.5,, leader di Azione, ha annunciato di essere stato sottoposto a un’operazione, descrivendo la procedura chirurgica dicendo: “Mi hanno aperto come un merluzzo, non sono in grado di mangiare niente. Sarà una tristissima vigilia.”ha condiviso i dettagli del suo stato di salute, evidenziando le sfide che sta affrontando in questo periodo. Oltre a parlare della sua salute,ha sottolineato la necessità di chiudere la stagione del bipolarismo politico, incoraggiando il voto per Azione, un partito che promuove la competenza come valore fondamentale. Ha inoltre esortato il centrodestra e il centrosinistra a abbracciare un’agenda pragmatica che affronti le questioni fondamentali dell’Italia, senza incentivi come il superbonus. Nel corso dell’intervista, ...