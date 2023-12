Carlo Calenda | «mi hanno messo 150 punti | sono un po’ provato»

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) . Sarà un natale difficile per il leader di Azione «Midovuto fare una operazione, miaperto come un merluzzo, nonin grado di mangiare niente. Sarà una tristissima vigilia». Lo ha detto ieriparlando a Rtl 102.5. A fine novembre, il leader di Azione aveva annunciato di dover interrompere per una decina di giorni le sue attività politiche e parlamentari per sottoporsi a un intervento chirurgico programmato precedentemente: «reduce da un intervento in cui praticamente misbudellato», aveva detto poi, «mi150un po’».è un politico italiano nato a Roma nel 1973. Ha ...