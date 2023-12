Carabao Cup 2023 24 | il Liverpool vola in semifinale | facile vittoria 5-1 contro il West Ham

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Nell’ultimo quarto di finale diCup arriva la netta affermazione del, che batte 5-1 ilHam ein. I Reds sbloccano la sfida al 28? grazie alla rete di Szoboszlai. Nella ripresa arriva il raddoppio di Curtis Jones al 56? e il tris di Gakpo al 71?. Bowen segna la rete della bandiera per gli Hammers al 77?, ma nel finale continua a spingere la formazione di Klopp che non si ferma. Salah firma il poker all’82’ e due minuti dopo Jones sigla la doppietta personale per il definitivo 5-1.che si aggiunge così a Middlesbrough, Chelsea e Fulham tra le migliori quattro della competizione, con i sorteggi che tra poco decideranno i prossimi accoppiamenti. SportFace.

E' andato in scena il turno di Carabao Cup che fa saltare agli occhi sicuramente la vittoria ai calci di rigore del Chelsea di Mauricio Pochettino

Le formazioni ufficiali di Liverpool - West Ham, partita valida per i quarti di finale di Carabao Cup 2023/2024. Il fischio d'inizio del match è in programma alle 21:00 di mercoledì 21 dicembre. La squadra di Klopp ad Anfield Road vuole staccare il pass per la semifinale.

Wilson segna e il Newcastle perde ai rigori contro il Chelsea

Dopo il gol di Callum Wilson nel primo tempo, il Newcastle United ha perso ai rigorI contro il Chelsea allo Stamford Bridge nei quarti di finale della Carabao Cup.