Capodanno a Napoli | live in piazza con Arisa | The Kolors e Peppe Iodice

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Rose Villain, The, Enzo Avitabile,. Sono i nomi che animerannoPlebiscito, a, in occasione del concertone di. Ieri, infatti, si è tenuta una conferenza stampa di presentazione in Sala Giunta al Comune di, in cui sono stati illustrati tutti gli eventi previsti tra 29 dicembre e primo gennaio. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.