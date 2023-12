Canti | luci e tanto divertimento | l’evento di Natale all’istituto paritario San Raffaele

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 21 a martedì 26 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

... scambio degli auguri cone poesie a cura di Cecilia Pini, mezzo soprano, Mariacristina ... Mercatini di Natale in Corso Italia con casette di legno, decorazioni a tema e(fino al 1 gennaio) ...

Anche per il Napoli di Adl un Natale senza luci

Laddove il cantautore crotonese scrive e canta “mio fratello è figlio unico perché è convinto ... Una settimana prenatalizia senza luci sportive al Maradona, così come l’assenza di luminarie nella ...

Fine d’anno di luci e successi per il soprano abruzzese Chiara Tarquini

Uno spettacolare, autentico, Natale in musica per il soprano abruzzese Chiara Tarquini, "sovrana della musica" in questi giorni attivamente impegnata in vari concerti e manifestazioni liriche sul terr ...