(Di giovedì 21 dicembre 2023) "" è ladi C. P. C. C. L. - www.cpccl.it - che, a differenza di ciò che si può pensare, non è il nome di una band, ma l'acronimo di Centro ...

Mai più cani alla catena , la giunta regionale modifica il regolamento che lo permetteva In Toscana non ci saranno mai più cani tenuti legati alla ... (lortica)

Mai più cani legati a vita alla catena in Toscana . Un divieto che varrà tutto l'anno e non solo d'estate L'articolo Toscana : divieto di tenere cani ... ()

"Cani a catena", la prima fortunata produzione discografica di C.P.C.C.L

" è la prima fortunata produzione discografica di C. P. C. C. L. - www.cpccl.it - che, a differenza di ciò che si può pensare, non è il nome di una band, ma l'acronimo di Centro ...

Il cane abbandonato con la catena al collo, dal ritrovamento alla rinascita

Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...

Viaggi in auto in Europa a Natale 2023: le regole da ricordare

Catene da neve: Dal 1 novembre al 15 aprile ... Trasporto animali domestici: Per entrare in Slovenia cani e gatti devono avere il passaporto europeo per gli animali domestici (rilasciato dalle ...