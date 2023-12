Campania | soldi a chiese | mostre canine e tartufi Tutte le mancette della finanziaria di De Luca a caccia del terzo mandato

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Se si legge in controluce il pacchetto di finanziamenti a pioggia inserito nellaRegionecon il contorno dell’ennesima proroga di un anno in favorelobby degli stabilimenti balneari, trovi scritto “Vincenzo Degià lavora al”. C’è infatti l’ok del governatore, e la sua politica di ricerca del consenso, dietro l’operazione che ha infarcito di mance eil bilancio approvato poco fa in aula. Dai 20mila euro per la rassegna canina di San Sebastiano al Vesuvio, ai 15.000 euro per i progetti di tutela‘cultura carottese’ a Piano di Sorrento, fino ai 20mila per il presepe vivente a Cercola, ai 50.000 euro per un festival jazz a Vallo...

Dalla violenza di un "amore" malato alla fuga verso la libertà: la vita di Tiziana riparte a Napoli dalla "Buvette di Eva"

...lavoratrici provengono dalle Case Rifugio e dai Centi Antiviolenza che la coop gestisce in:... non avevo bancomat, non avevo, a Roma non lavoravo, non avevo la mia famiglia, dipendevo da ...

Svuota i conti dei clienti di Poste Italiane, sequestro beni per 650mila euro

Prelevati indebitamente soldi con operazioni di trading, bitcoin, si è anche introdotto nel sistema informatico per aprire libretti di risparmio postale e compiere operazioni fraudolente ...

Malati oncologici a Ischia costretti a curarsi a Napoli: “Sull’isola non ci sono macchinari”

