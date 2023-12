Cameron Diaz | per una coppia dovrebbe essere normale avere case e camere separate

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ospite al podcast Lipstick on the Rim,ha parlato della gestione degli spazi personali nella vita di. “Dovremmo normalizzare leda letto”, ha esordito. Ma non solo le: “Qualcosa come: ‘Io ho la mia casa, tu hai la tua, e abbiamo una casa di famiglia. Andrò a dormire nella mia stanza. Tu vai a dormire nella tua. E sto bene così’. Abbiamo una camera da letto in mezzo, in cui possiamo riunirci per stare insieme”, ha detto l’attrice, specificando che si tratti però di un discorso generale che non la riguarda in questo momento. Il cosiddetto ‘divorzio del sonno’, ovvero quando le coppie scelgono di dormire in letti separati, è praticato ormai da sempre più persone. Sono molti, infatti, i benefici, in quanto dormire separati ridurrebbe i disturbi ...