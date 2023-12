Camera super deluxe A Montecitorio nel 2024 la spesa crescerà di 11 | 9 milioni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Poche parole. Chiare. E per certi versi inappellabili: “Per l’annosi prevede che il totale della(spese correnti di funzionamento, spese in conto capitale e spese previdenziali) si attesti a 983,1di euro. Considerato che laprevista per il 2023 ammonta a 971,2di euro, nelsi registra un aumento dellatotale, rispetto al dato del 2023, di 11,9di euro, pari all’1,23 per cento”. Firmato: ladei Deputati. Ebbene sì, il ramo del Parlamento presieduto oggi dal leghista Lorenzo Fontana, l’anno prossimo costerà più rispetto al 2023. Non proprio un ottimo biglietto da visita per chi – il governo e la maggioranza, si intende – si era proposto come baluardo di una sana politica, ...