Calendario Serie A | oggi in ritardo il programma di dieci giornate Con Inter-Juventus

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) È slittata ala pubblicazione deldelle primedel girone di ritorno diA. Non cambia la sostanza: in arrivo gli anticipi e i posticipi delle partite, fra cui spicca. IN– Doveva essere ieri, invece èil giorno in cui la LegaA comunica le date didalla ventesima alla ventinovesima giornata, ossia le primedel girone di ritorno. Per il ventunesimo turno quattro partite dovranno essere rinviate: si tratta di Bologna-Fiorentina,-Atalanta, Sassuolo-Napoli e Torino-Lazio. Questo per via della partecipazione di Fiorentina,, Lazio e Napoli alla Supercoppa ...