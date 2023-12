Calendario sci alpino oggi in tv | orari 21 dicembre | programma slalom femminile Courchevel | startlist | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Non è ancora tempo di pensare al Natale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2023-2024. Prima delle festività, infatti, ci attende ancora una gara, ovvero lodi(Francia) che si disputerà questa sera, dato che si tratterà di una gara in notturna. La prima manche tra le porte strette prenderà il via alle ore 17.45, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 20.45. È la quinta volta nella storia che si gareggia sulla pista transalpina. L’albo d’oro proporne tre successi per Marlies Schild (2010, 2011 e 2013) e uno di Mikaela Shiffrin nel 2018. Per l’Italia saranno al cancelletto di partenza, con la voglia di lasciare finalmente il segno: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia ...