Calendario beach volley 2024 completo | tutti gli eventi e le date

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Si preannuncia un nuovo emozionante anno per il: ecco ilper non perdersi davvero nulla. Lo spettacolo sulla sabbia continua, con le coppie italiane che vanno a caccia di altri piazzamenti importanti nel Pro Tour per staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi. I fari sono, infatti, inevitabilmente puntati sull’appuntamento a cinque cerchi, dove l’Italia spera di schierare quattro coppie. Scopriamo dunqueglidelin continuo aggiornamento (in blu Mondiali ed Europei; in rosso le Olimpiadi; in verde le tappe principali delPro Tour, da intendersi sia maschili che femminili ove non diversamente indicato). PARIGI, QUALIFICAZIONI: ...

Beach Pro Tour 2024: ufficiale il calendario dei tornei Challenge ed Elite16

In Aggiornamento: Ufficiale ildelPro Tour 2024 . A distanza di pochi giorni dalle Finals di Doha (Qatar), Volleyball World ha ufficializzato ildegli eventi Challenge ed Elite16 delPro Tour 2024 ...

Trento-Tours oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

Oggi giovedì 21 dicembre (ore 18.00) si gioca Trento-Tours, match valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. I Campioni d'Italia torneranno in campo nella massima ...

Concord announces holiday schedule for services, parks and rec

The City of Concord government offices will close on Monday, Dec. 25 through Wednesday, December 27 in observance of the Christmas holiday, as well as Monday, Jan. 1, 2024, in ...