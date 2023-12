Calciomercato Fiorentina | nel mirino il 10 del futuro | “Sì | ai viola piace!”

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Voglia di continuare a volare in Europa conquistando, inoltre, la possibilità di accedere a una coppa del Vecchio Continente più blasonata di quella che attualmente vede tra le protagonista anche la società toscana. Due anni in Conference League: nel primo è arrivata la finale, poi persa, contro il West Ham, mentre in questa annata isono partiti alla grande vincendo il raggruppamento d’appartenenza staccando il pass, così, per gli ottavi di finale di una manifestazione che i gigliati vogliono provare a vincere. Obiettivi presenti, ma anche futuri per la compagine guidata da Vincenzo Italiano: ildellaa gennaio potrebbe andare alla caccia di nuovi talenti da lanciare e consacrare in campo italiano ed europeo. Gli uomini delle trattative di Rocco Commisso avrebbero messo nelun ...

La Fiorentina e il Sassuolo sono in contatto per valutare la fattibilità di uno scambio interessante. Le squadre sono in corsa per obiettivi ... (calcioweb.eu)

Inter e Napoli fuori, questa Coppa Italia è più bella del campionato

Non solo chi vince fatica (la, ai calci di rigore, con il Parma, capolista della serie B), ma c'è proprio chi non ce la fa. Anche se è più forte e, giocando in casa, pure favorito. Così in ...

Incredibile in Coppa Italia: Zirkzee dà spettacolo e il Bologna elimina l'Inter

Il calcio però è così, ci servirà da lezione. Non eravamo abituati a essere rimontati e superati. I ragazzi non sono felici, non lo siamo tutti dopo un'ottima gara davanti ai nostri tifosi. Volevamo i ...

FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

Per la Fiorentina è giorno di vigilia: a ventiquattro ore dall'impegno dell'U-Power Stadium contro il Monza, continua il lavoro sul campo della squadra di Vincenzo Italiano, che oggi ...