Superlega: Perez (Real), mai piu' monopolio, club padroni loro destino

'Ileuropeo per club non e', e non sara' mai piu', un monopolio' e per questo 'da oggi i club ... ha commentato in una video la decisione della Corte Ue relativa alla, 'accolta con ...

Calcio: Superlega. Abodi "Necessaria tutela campionati e inclusività"

"La Corte non ha detto che si giocherà la Superlega ma che l'assetto va rivisto", osserva il ministro ROMA (ITALPRESS) - "La Corte non ha detto che si giocherà la Superlega ma che l'assetto va rivisto ...

SUPERLEGA, Ecco come funzionerebbe il torneo

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha aperto indirettamente alla nascita della Superlega, l'A22 Sports Management ha presentato il suo nuovo progetto calcistico ...