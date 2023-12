Calcio | Superlega Abodi Necessaria tutela campionati e inclusività

(Di giovedì 21 dicembre 2023) "La Corte non ha detto che si giocherà lama che l'assetto va rivisto", osserva il ministro ROMA - "La Corte non ha detto che si giocherà lama che l'assetto va rivisto. Il presupposto fondamentale per me è che ci siadella competizione, ladeinazio

Superlega: Perez (Real), mai piu' monopolio, club padroni loro destino

'Ileuropeo per club non e', e non sara' mai piu', un monopolio' e per questo 'da oggi i club ... ha commentato in una video la decisione della Corte Ue relativa alla, 'accolta con ...

Come sarà la nuova Superlega 64 squadre in 3 leghe: Star, Gold e Blue. Promozioni e retrocessioni: come funziona

Il calcio di club europeo è libero. Il monopolio della Uefa, durato quasi 70 anni, è finalmente finito". I 64 club che parteciperanno alla nuova Superlega saranno divisi in tre leghe: Star, Gold e ...

La Superlega rilancia: ecco come sarà il nostro nuovo torneo

ROMA – A22 non aspettava altro. La Superlega è ancora viva, ma con un formato molto diverso da quello proposto nel 2021. Lo spiega la società con un video pubblicato poco dopo la sentenza della Corte ...